Roma, presentato il decreto attuativo dell’oleoturismo (Di giovedì 30 luglio 2020) Olivo pianta sacra alla dea Atena, fico e vite a Dioniso. Probabilmente queste piante erano già presenti in Sud Italia prima della colonizzazione greca dell’VIII secolo a. C. ma, probabilmente furono le popolazioni greche a insegnare alla gente del posto una coltivazione più moderna. L’Italia possiede, ancora, la biodiversità più ricca del mondo e qualsiasi governo occupi una posizione apicale non riesce a capirne l’importanza, almeno con i fatti. Ieri il senatore Dario Stefano assieme all’Associazione Nazionale Città dell’Olio ha illustrato alla stampa il progetto già iniziato nel 2017 nel quale finalmente all’oro verde viene attribuita la stessa importanza e dignità del nettare di Bacco. Un risultato storico che molto deve al lavoro incessante del Senatore Dario Stefàno (Pd) ... Leggi su laprimapagina

discoradioIT : Un 28enne di #Orzinuovi, il paese del Bresciano più colpito dal #coronavirus, ha presentato un esposto alla procura… - gloriadonati17 : RT @RiprendRoma: .@virginiaraggi ha presentato la sua visione ?? di futuro della Città anche se “#Roma è già futuro” anche al #Trullo. #degr… - pescatore_anna : RT @discoradioIT: Un 28enne di #Orzinuovi, il paese del Bresciano più colpito dal #coronavirus, ha presentato un esposto alla procura di #R… - VivMilano : RT @discoradioIT: Un 28enne di #Orzinuovi, il paese del Bresciano più colpito dal #coronavirus, ha presentato un esposto alla procura di #R… - Marxili : RT @RiprendRoma: .@virginiaraggi ha presentato la sua visione ?? di futuro della Città anche se “#Roma è già futuro” anche al #Trullo. #degr… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma presentato Roma, presentato l'anello verde Gazzetta di Parma Scannell Properties, nuovo sviluppo a Colleferro

Scannell Properties, società privata americana di investimento e sviluppo immobiliare focalizzata sulla gestione di progetti industriali e logistici su larga scala, ha reso noto il progetto di un ...

Covid, Regione Lazio: "Test presto anche a stazione Bus Anagnina per chi arriva da pesi a rischio"

E’ una modalità che abbiamo già sperimentato con altre comunità di stranieri presenti a Roma e che ha dato buoni risultati. L’obiettivo primario rimane quello di difendere Roma e il Lazio”.

Scannell Properties, società privata americana di investimento e sviluppo immobiliare focalizzata sulla gestione di progetti industriali e logistici su larga scala, ha reso noto il progetto di un ...E’ una modalità che abbiamo già sperimentato con altre comunità di stranieri presenti a Roma e che ha dato buoni risultati. L’obiettivo primario rimane quello di difendere Roma e il Lazio”.