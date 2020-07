Roma, Monte Mario di nuovo in fiamme. Vigili del Fuoco al lavoro – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) L’incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi sulla collina di Monte Mario a Roma. Grave incendio oggi a Roma, di nuovo sulla collina di Monte Mario. La collina nella zona nord della città è in fiamme dalla tarda mattinata di oggi. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio. Le fiamme stanno minacciando la statua della Madonnina di Monte Mario che sovrasta lo Stadio Olimpico. Sui primi incendi nella zona la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per incendio doloso. Su questo nuovo rogo invece non è ancora possibile fare ipotesi. ... Leggi su bloglive

Monicanpl : @PandolfoMalate1 @emergenzavvf Roma, monte ciocci - bianca_log : RT @Monicanpl: Intanto a Roma brucia Monte Ciocci #incendio #roma - A_Ambrogetti : RT @Monicanpl: Intanto a Roma brucia Monte Ciocci #incendio #roma - A_Ambrogetti : RT @Lorecolap: #Roma #incendio a Monte Ciocci #Cronaca - StefanoMimmo84 : RT @ValerioCassetta: #Roma, Monte Ciocci (parte della riserva naturale di Monte Mario) in fiamme). L’incendio si propaga rapidamente https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Monte Roma, incendio a Monte Ciocci: fiamme vicino ai palazzi Il Messaggero VIDEO CM.IT – Roma, brucia la Riserva Naturale di Monte Mario

Paura a Roma: le fiamme hanno avvolto la riserva naturale di Monte Mario. L’area naturale protetta occupa una superficie di 238 ettari ed è stata istituita nel 1997. Le fiamme si sono divampate nel ...

