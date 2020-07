Roma, insegue una 15enne fino a casa e cerca di violentarla: arrestato 28enne somalo, era in Italia da 4 mesi (Di giovedì 30 luglio 2020) Ha prima disturbato i clienti di un bar sulla Portuense, poi si è avvicinato ad una giovane ragazza Romana di 15 anni e ha cercato di violentarla. Un pedinamento per le strade di Trastevere e Testaccio, l’ha seguita fino a casa della nonna, l’ha toccata più volte e si è addirittura calato i pantaloni. Un pomeriggio da incubo quello che la giovane ha vissuto martedì scorso. Come riporta Il Messaggero, l’uomo – un ragazzo di 28 anni di origini somale in Italia da soli 4 mesi- è stato arrestato e condannato a quattro anni e quattro mesi con rito abbreviato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. I fatti Il somalo, a cui è stato riconosciuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ha prima disturbato i clienti di un bar sulla Portuense, poi si è avvicinato ad una giovane ragazza romana di 15 anni e ha cercato di violentarla. Un pedinamento per le strade di Trastevere e Testacci ...

