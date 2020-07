Roma, figlio di 7 mesi sotto l’acqua bollente: arrestato un marocchino (Di giovedì 30 luglio 2020) Un bambino di soli sette mesi ha rischiato di perdere la vita per un assurdo comportamento del padre, ritrovato ed arrestato Fonte foto: (Pixabay)Paura a Roma: ieri sera, nel quartiere Prenestino, un quarantenne marocchino ha rischiato di uccidere suo figlio di sette mesi. Un atto scellerato, dovuto al litigio con la moglie, la mamma del bambino, che avrebbe fatto perdere la calma all’uomo, poi arrestato. Per ora il bimbo è in ospedale, con la speranza che l’incidente non gli abbia procurato segni permanenti, intanto il padre, era già noto alle forze armate per altri motivi. A salvare il piccolo, la mamma, il fratello maggiore e l’intervento di alcuni passanti e della polizia. marocchino ... Leggi su chenews

