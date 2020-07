Roma, Cinema America: assegnata la scorta al presidente Valerio Carocci (Di giovedì 30 luglio 2020) A Valerio Carocci, presidente dell’associazione Piccolo America di Roma, è stata assegnata formalmente la scorta. Una decisione presa in seguito alla denuncia, resa pubblica dallo stesso 28enne, di essere stato aggredito da un ragazzo in passato vicino agli ambienti della sinistra. L’anno scorso, invece, alcuni ragazzi del Cinema America erano stati aggrediti da alcuni esponenti di destra perché avevano addosso una maglietta rossa dell’associazione. Per quell’aggressione sono stati denunciati quattro militanti di Casapound e di Blocco studentesco. Alcuni giorni fa, ricostruisce l’Ansa, il ragazzo era stato aggredito e minacciato nel quartiere di Trastevere, lì dove il ... Leggi su open.online

SkyTG24 : Cinema America, assegnata la scorta al presidente Valerio Carocci - Roma : #AssolutamenteMorricone. Dalle 20 in streaming sulla pagina Facebook di Roma Capitale lo speciale doppio #concerto… - repubblica : Cinema America Roma, assegnata la scorta a Valerio Carocci - Corriere : Roma, scorta a Valerio Carocci del Piccolo cinema America - Open_gol : Il 28enne era stato aggredito – questa la denuncia – da una persona un tempo vicina agli ambienti di sinistra -