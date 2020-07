Roghi di rifiuti plastici: nuova interrogazione di Monte San Biagio Futura (Di giovedì 30 luglio 2020) Il quotidiano prolificare, soprattutto nel periodo estivo, di Roghi di sterpaglie, scarti di lavorazioni agricole, ma soprattutto di materiale plastico - il cui odore acre e colore intenso del fumo ... Leggi su fondinotizie

Fondinotizienet : Roghi di rifiuti plastici: nuova interrogazione di Monte San Biagio Futura - ildenaro_it : #TerradeiFuochi, #mappatura hi-tech contro #roghi e gestione #illegale dei #rifiuti - AppiaPolis : New post (ROGHI DI RIFIUTI NELLA TERRA DEI FUOCHI, LE CONTROMISURE DELLA PREFETTURA) has been published on AppiaPol… - magicaGrmente22 : @francescatotolo Da quel che so è l'ennesimo disastro. ' Risiedeva nel complesso Le Salzare. Si tratta di un compl… - magicaGrmente22 : @MarsellaLuca In posto reso così : complesso Le Salzare. Si tratta di un complesso in cemento armato sito sul lung… -

Ultime Notizie dalla rete : Roghi rifiuti Roghi di rifiuti, controlli dei carabinieri nel Vesuviano ROMA on line Quindici, roghi agricoli nei pressi di zone abitate: denunciato 50enne

Residui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: i carabinieri della stazione di Quindici hanno denunciato un 50enne del luogo, ritenuto responsabile di “immissione nell’aria di fumi” ...

Terra Fuochi: mappatura hi-tech per contrasto più incisivo

il fenomeno dei roghi e della gestione illegale dei rifiuti. E’ iniziata la mappatura aerea della cosiddetta “Terra dei fuochi” con mezzi aerei dotati delle più sofisticate tecnologie, messi in campo ...

Residui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: i carabinieri della stazione di Quindici hanno denunciato un 50enne del luogo, ritenuto responsabile di “immissione nell’aria di fumi” ...il fenomeno dei roghi e della gestione illegale dei rifiuti. E’ iniziata la mappatura aerea della cosiddetta “Terra dei fuochi” con mezzi aerei dotati delle più sofisticate tecnologie, messi in campo ...