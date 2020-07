Rocco Casalino: “Avevamo già problemi”, la sua relazione amorosa con il ragazzo cubano è giunta al termine (Di giovedì 30 luglio 2020) Rocco Casalino e Jose Carlos Alvarez, tra loro è arrivato il momento dell’addio a causa dello scandalo mediatico che ha travolto il cubano Rocco Casalino e Jose Carlos Alvarez, si sono lasciati, a quanto pare uno dei motivi più gravi è l’ultimo scandalo che li ha travolti. Il ragazzo cubano è stato segnalato all’Ufficio antiriciclaggio a causa di pagamenti sospetti a siti di trading on-line. Da questo momento in poi tra i due c’è stata una vera e propria crisi, che li ha portati direttamente alla rottura. L’ex gieffino ha affermato che tra loro c’erano già problemi da prima, ma questo è stato il vero e proprio colpo di grazia. Adesso è finita al 100% , non c’è ... Leggi su kontrokultura

AnnalisaChirico : La cultura del sospetto fa schifo sempre. Vi ricordate il concorso universitario del premier Conte? E il fidanzato… - meb : Per anni i 5Stelle ci hanno attaccati per ciò che hanno fatto (o NON hanno fatto) i nostri affetti più cari. Oggi c… - LegaSalvini : Rocco Casalino e Giuseppe Conte, la foto al vertice Ue: 'Tra loro nata una complicità, l'uno non può fare a meno de… - florastr : RT @Markus70: ripetiamo tutti insieme, con le nostre tasse diamo 7mila euro a settimana a ROCCO CASALINO.... con le nostre tasse diamo 7mil… - Wleimmersioni : RT @andr900: C'è gente che ha chiuso i negozi, perso il lavoro, che si è trovata improvvisamente in stato di necessità al punto di dover bu… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino Rocco Casalino, l’ombra di Conte Un portavoce alla Hitchcock Corriere della Sera Casalino: “Speculazione in borsa? 7mila li guadagno in una settimana”

Rocco Casalino parla del caso speculazione in borsa, difendendosi dalle accuse. Rocco Casalino si difende dalle accuse di speculazione in borsa, in merito alla vicenda che ha visto coinvolto il suo ...

La difesa di Casalino: "7mila euro? Li guadagno in una settimana"

Rocco Casalino è tornato a parlare della vicenda che ha travolto il suo compagno, José Carlos Alvarez Aguila, segnalato all'Antiriciclaggio per aver movimentato circa 150mila euro. Soldi, tra l'altro, ...

Rocco Casalino parla del caso speculazione in borsa, difendendosi dalle accuse. Rocco Casalino si difende dalle accuse di speculazione in borsa, in merito alla vicenda che ha visto coinvolto il suo ...Rocco Casalino è tornato a parlare della vicenda che ha travolto il suo compagno, José Carlos Alvarez Aguila, segnalato all'Antiriciclaggio per aver movimentato circa 150mila euro. Soldi, tra l'altro, ...