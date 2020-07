Rinasce il Gruppo Sportivo Termo La Spezia grazie all’iniziativa degli ex corridori (Di giovedì 30 luglio 2020) Rinasce il Gruppo Sportivo Termo La Spezia grazie all’iniziativa degli ex corridori della squadra ciclistica che negli anni settanta ed ottanta, sotto la la guida tecnica di Graziano Battistini, hanno dominato la scena del ciclismo dilettantistico italiano. La squadra è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a palazzo Civico alla presenza del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dell’assessore alla sport Lorenzo Brogi.Da tempo, nel Gruppo degli ex corridori fra i quali Massimo Podenzana, Sandro Lerici, Paolo Colò, Pierluigi Bizzarri ed il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, era sentito il bisogno di una ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Rinasce Gruppo Il monte rinasce con le querce dei bambini Qui News Valdera Un pezzo di Monte Pisano rinasce grazie ai bambini del catechismo

Scheggino rinasce ad agosto con Neraviglioso: largo a concerti, degustazioni e mercati

Oltre un mese di iniziative a Scheggino che rinasce dopo il Covid 19 con Neraviglioso il cartellone di eventi tutti gratuiti organizzati dalla Pro loco. Nel programma ci sono anche appuntamenti che er ...

