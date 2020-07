Riccardo Scamarcio è diventato papà: le foto inedite in cui è quasi irriconoscibile (Di giovedì 30 luglio 2020) Riccardo Scamarcio papà per la prima volta. Fiocco rosa per l’attore di Trani, è infatti nata la sua prima figlia. A dare alla luce la piccola la sua nuova compagna, la manager Angharad Wood con cui fa coppia da due anni. Riccardo Scamarcio è diventato papà di una bambina A diffondere le primissime e inedite foto della coppia. il settimanale Diva e Donna che ha paparazzato l’attore, insieme a suo fratello e alla neo mamma, all’esterno dell’ospedale romano in cui è nata la bimba. Immagini rare, anche perché la coppia è molto riservata e sempre molto attenta alla propria privacy. Nessuna indiscrezione è infatti trapelata circa il nome dato dalla coppia alla ... Leggi su urbanpost

gossipblogit : Riccardo Scamarcio è diventato papà - mediterranew : Riccardo Scamarcio è diventato papà di una bambina... - LaMammaN1 : - zazoomblog : Riccardo Scamarcio fiocco rosa per lui: è nata la prima figlia dell’attore - #Riccardo #Scamarcio #fiocco #prima - IncontriClub : Riccardo Scamarcio è diventato papà -