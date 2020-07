Riapertura Scuola, Nessuna Ricreazione per un Liceo di Roma (Di giovedì 30 luglio 2020) Mancano poche settimane alla Riapertura della Scuola e ogni istituto sta pensando alle misure da adottare per tenere sotto controllo le attività scolastiche. Un Liceo di Roma ha deciso di non svolgere la Ricreazione. Il Liceo in questione è il Caetani di Roma. Il preside Guspini spiega a “Il Messaggero” il motivo della drastica decisione. “Salvo contrordini sulle misure da seguire e non credo che arriveranno, la scelta di sospendere la Ricreazione e di permettere ai ragazzi di riposarsi in classe è stata dettata dal buon senso“. Questo quanto detto dal preside. Leggi su youreduaction

NicolaPorro : Le parole di questo giovanissimo studente sulla scuola fanno riflettere. Spero che anche il ministro #Azzolina poss… - mante : Per la riapertura della scuola a settembre, con le mille incognite che abbiamo di fronte, serviranno soldi, intelli… - informadonna : Riapertura dei termini per l'assegnazione di #BorseDiStudio per #student* delle superiori residenti nel… - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi politici Euromedia: ?? Il 60% degli #italiani è convinto che le scuole siano ormai pronte a r… - Linkiesta : Per la @royalsociety, la riapertura delle scuole dovrebbe essere una priorità. Uno studio evidenzia i rischi di un… -