Repubblica: quando Gattuso ha parlato di giocatori senz’anima, si riferiva a Milik (Di giovedì 30 luglio 2020) Contro l’Inter, a San Siro, Arkadius Milik ha avuto un atteggiamento irritante e svogliato che non ha lasciato contento Gattuso. Repubblica Napoli scrive che quando il tecnico ha parlato di giocatori senz’anima si riferiva proprio al polacco, che si è di fatto autoescluso dalla corsa del Napoli. “Merita infine un capitolo a parte Milik, per il suo atteggiamento irritante e svogliato. Il polacco ha deciso da tempo di andare via, respingendo le proposte di rinnovo di De Laurentiis. Ma con un anno di contratto da onorare avrebbe dovuto dare il meglio di sé fino alla fine, per rispetto nei confronti dell’allenatore, dei compagni e dei tifosi. Milik ha invece la testa altrove (s’è già ... Leggi su ilnapolista

TizianaFerrario : Quando vedo questa furia su un non problema, mi chiedo come si possa lavorare per il bene del paese con una visione… - TizianaFerrario : Sono nervosa, molto nervosa... succede quando leggo affermazioni senza senso. - AndreaScanzi : La faccia (come sempre affascinante e intelligente) che ha fatto quel bel giuggiolone senza coerenza nè lettori di… - momasaniello : RT @antonio_bordin: La maggioranza #GrilloPidiota finisce in rissa sulle presidenze delle #commissioni. Quando si tratta di poltrone questa… - GiovaBasile : RT @TizianaFerrario: Quando vedo questa furia su un non problema, mi chiedo come si possa lavorare per il bene del paese con una visione st… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica quando Cdm approva lo Stato di emergenza, Conte: "Grave convincere i cittadini che torni il lockdown" la Repubblica Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

BERNARD-HENRI LÉVY/ La Francia e i gilet gialli, quando le idee dimenticano la realtà

Bernard-Hénri Levy è un simbolo del pensiero francese più impegnato. Quello che dimentica i gilet gialli e non capisce più le ragioni della gente La filosofia in terra di Francia è in riflessione cont ...

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...Bernard-Hénri Levy è un simbolo del pensiero francese più impegnato. Quello che dimentica i gilet gialli e non capisce più le ragioni della gente La filosofia in terra di Francia è in riflessione cont ...