Renzi ha spiegato che Italia Viva voterà per l’autorizzazione a procedere contro Salvini (Di giovedì 30 luglio 2020) «Non esiste un interesse pubblico preminente nel tenere un barcone lontano dalle coste Italiane. Tu non blocchi l’immigrazione tenendo un barcone a largo, tu aumenti i followers su Facebook. Noi ci accingiamo a votare a favore dell’autorizzazione a procedere». Con queste parole, Matteo Renzi in Senato scioglie le riserve sul voto Italia Viva. Il suo partito, dunque, sembra assumere una posizione differente rispetto a quanto indicato in Giunta per le immunità lo scorso mese di maggio, quando i Renziani scelsero l’astensione. Ricordiamo che, in base al regolamento, il centrodestra dovrebbe ottenere la maggioranza assoluta (160 voti) per evitare il processo nei confronti del leghista per il caso Open Arms (a differenza di quanto accaduto per il caso ... Leggi su giornalettismo

