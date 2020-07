Renzi e le chat dei magistrati su Salvini, che giravolta in Senato (Di giovedì 30 luglio 2020) Giravolte in aula alla Camera da partre di Matteo Il leader di Italia Viva annuncia in Senato che il suo partito voterà per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms. Ma il suo intervento è un'arrampicata sugli specchi dopo che i suoi, a maggio, avevano salvato con voti decisivi l'ex ministro dell'Interno in Giunta per le immunità del Senato. "Non è accettabile che vi siano delle chat di magistrati in cui si dica che un parlamentare debba essere attaccato a prescindere anche se ha ragione. Siamo in presenza di uno scandalo", dice Renzi che però dice sì alla richiesta di autorizzazione a procedere. "Io da Renzi mi aspetto poco e niente, gli italiani ... Leggi su iltempo

base1075 : RT @tempoweb: #Renzi e le chat dei magistrati su #Salvini, che giravolta in #Senato VIDEO #openarms #30luglio - tempoweb : #Renzi e le chat dei magistrati su #Salvini, che giravolta in #Senato VIDEO #openarms #30luglio… - LaPresse_news : Renzi: 'Uno scandalo chat magistrati contro Salvini' - FuryBionda : La stoccata di Renzi contro la magistratura 'se girano queste chat e hanno influenza nelle indagini ALLORA SUCCEDE… - mixc7 : @LegaSalvini Renzi ti salva dal processo, gli amici sono amici -