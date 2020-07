Regione Puglia: 6,7 milioni di euro concedibili per il progetto di Nuovo Pignone Investimento complessivo prossimo ai venti milioni (Di venerdì 31 luglio 2020) Di Nino Sangerardi: “La società Nuovo Pignone srl può presentare il progetto definitivo”. E’quanto ratificato dalla Giunta regionale. Investimento complessivo di euro 19.260.740,00,agevolazione concedibile dalla Regione pari a 6.736.391,00 euro, quattro nuovi occupati. Il programma industriale—ideato da Nuovo Pignone srl e Nuovo Pignone Tecnologie srl—da realizzare nello stabilimento che si trova nei pressi della strada provinciale Bari-Modugno consiste,tra l’altro,nel potenziamento delle unità produttive tramite incremento tecnologico,costruzione di nuovi impianti per efficientamento dei cicli produttivi,introduzione di tecniche ... Leggi su noinotizie

TeresaBellanova : Quanto accaduto ieri sera in Consiglio Regionale in Puglia sulla doppia preferenza di genere è vergognoso. Spero c… - MatteoRichetti : In Puglia l’ennesima presa in giro ai cittadini. La Regione non approva la doppia preferenza di genere che esiste o… - fattoquotidiano : Regione Puglia, Conte: “Adotti parità di genere. Aspettiamo prossime ore, ma pronti a intervenire. Lo Stato non ret… - mandarallo : RT @LaVeritaWeb: In Puglia i franchi tiratori dem votano l'incandidabilità dei collaboratori della Regione. L'epidemiologo viene salvato da… - AntoLari1986 : RT @FabioValente65: Dopo la mancata approvazione della doppia preferenza di genere in Regione Puglia #1DonnaPresidenteInPuglia -