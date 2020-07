Regionali, Sarno, M5S,: 'Garantire tutela del territorio e delle aziende in questo post Covid' (Di giovedì 30 luglio 2020) E proprio l'imprenditrice irpina ha risposto alle domande di Avellino Today . Lei si è espressa, negativamente e con forza, sulla ubicazione a Chianche del Biodigestore. Una scelta che, a suo dire, ... Leggi su avellinotoday

Generoso Testa e Maura Sarno, che proprio nelle scorse settimane hanno visitato personalmente la zona destinata all’impianto. Alla visita ha fatto seguito la mozione, depositata in mattinata dalla ...La difesa del Greco di Tufo, così come della sua zona di produzione di Chianche, in provincia di Avellino, resta battaglia apicale per la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione ...