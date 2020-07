Reddito di emergenza, il 31 luglio stop alle domande: finora solo 209mila accolte. Forum disuguaglianze e Asvis: “Prorogare i termini” (Di giovedì 30 luglio 2020) Inizialmente si ipotizzava che potesse andare a 3 milioni di persone. La cifra messa a disposizione con il decreto Rilancio sarebbe stata sufficiente per circa 1 milione di beneficiari. Ma alla fine, come da avvertimenti di Forum disuguaglianze e diversità e alleanza per lo sviluppo sostenibile parlando di procedure troppo complesse per i soggetti deboli e i lavoratori sommersi, la platea che ha effettivamente chiesto il Reddito di emergenza è stata molto più piccola: al 30 giugno erano arrivate all’Inps solo 455mila domande da altrettanti nuclei familiari e meno della metà, 209mila, sono state accolte. Per un totale di 518mila beneficiari che hanno ricevuto un importo medio mensile di 572,48 euro. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

