Red Box Fuels AI-powered Insights Through Integration with Salesforce Einstein Call Coaching on Salesforce AppExchange (Di giovedì 30 luglio 2020) LONDON and NEW YORK, July 30, 2020 /PRNewswire/



Red Box, a leading platform for voice, today announces Red Box AI Bridge for Salesforce Einstein on Salesforce AppExchange, the world's leading enterprise cloud marketplace. Red Box AI Bridge enables organisations not utilising a Salesforce-embedded communication platform to capture high quality Call and metadata from their existing telephony or contact centre platform. This voice data is then made easily available to Einstein Call Coaching for AI-powered Insights that drive sales performance improvements. Einstein Call Coaching for High ... Leggi su liberoquotidiano

