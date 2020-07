Re Mida al contrario: il Capitano ormai è peggio di Medusa. Chi segue Salvini resta pietrificato: da Bocelli e Cassese al crollo della Lega nei sondaggi (Di giovedì 30 luglio 2020) Matteo Salvini dalla mitica svolta del Papeete di Milano Marittima non ne ha azzeccata più una. Giusto un anno fa aveva in mano l’Italia e con i sondaggi ai massimi storici aveva cominciato ad avere apparizioni mariane, tipo quella del “datemi pieni poteri”. Ora ha perso tutto, a breve infatti perderà anche le commissioni parlamentari. sondaggi in caduta libera, alleati come Berlusconi e Meloni che appena possono lo scalciano per fargli pagare il tradimento verdegiallo con i Cinque Stelle, e ci manca solo che Bossi e Maroni si facciano sotto per riprendersi il partito e il cerchio si chiuderebbe. Ma parliamo del suo nuovo amore. Tutto parte dalla sua lettura preferita, “piccolo manuale del negazionista”, scritto da Jair Bolsonaro e Donald Trump. Una lettura interessante e formativa, che ... Leggi su lanotiziagiornale

