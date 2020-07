Ratched: anticipazioni e curiosità sulla serie tratta da Qualcuno volò sul nido del cuculo (Di giovedì 30 luglio 2020) Molte sono le domande che ci siamo posti a suo tempo quando è uscito per la prima volta “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. Ad esempio da dove arrivasse e chi fosse Mildred l’infermiera. E così a svelare molti defli arcani misteri sarà la nuova serie Ratched. Ratched: qualche anticipazione Ratched è la nuova serie di Ryan Murphy strutturata in otto episodi che sarà disponibile sulla piattaforma Netflix in tutti i paesi a partire dal prossimo 18 settembre. Tutta la serie si incentra sull’iconico personaggio che ha fatto scalpore nel film votato come miglior film, regista, miglior attore, miglior attrice Louise Fletcher e migliore sceneggiatura ... Leggi su nonsolo.tv

