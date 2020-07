Ranieri: “Al Milan 5 giorni di recupero, noi invece alle 4 di mattina…” – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto al termine della sfida persa contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è intervenuto al termine della sfida persa contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni: «Il Milan è una super squadra e hanno tantissima qualità. Loro hanno riposato cinque giorni, noi invece siamo tornati a Genova alle 4.00 di mattina. Ci vogliono le bombole d’ossigeno per correre dietro a questi qua. Tanto di cappello a quello che hanno fatto i miei ragazzi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MarcoCorrera : Claudio Ranieri mostra ancora al mondo cosa significa essere SIGNORI!!!?????? - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Sampdoria travolta per 4-1 al Ferraris dal Milan. Sul fronte blucerchiato si pensa già al futuro: 'Ho un contratto e parl… - BabboleoNews : Sampdoria travolta per 4-1 al Ferraris dal Milan. Sul fronte blucerchiato si pensa già al futuro: 'Ho un contratto… - Elo9999 : @MarcosPalermo Ricordare al Ranieri romanista che per un contratto di sei mesi un milione di Euro - fiammafakee : @LeopardiFake_ non può capire il dolore incommensurabile che lei mi provoca dicendo tali cose, purtroppo non conosc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri “Al Tutti pazzi per Caserio. Il toy boy della Ferilli incontra il pubblico ciociariaoggi.it