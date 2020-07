Rai Way: utile netto in crescita primo semestre, + 0,5% (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Rai Way ha chiuso il primo semestre 2020 con un utile netto e` pari a 32,8 milioni di euro, lievemente in crescita rispetto al valore dei primi sei mesi 2019, quando era pari a 32,6 milioni di euro. Ricavi pari a 111,1 milioni di euro, in crescita dello 0,7% rispetto ai 110,4 milioni di euro dei primi sei mesi 2019, mentre l’indebitamento finanziario netto sale a 32,5 milioni dai 9,5 milioni segnati alla fine del 2019. L’Adjusted EBITDA e` pari a € 67,9 milioni, in crescita del 3,5% rispetto ai € 65,6 milioni del primo semestre 2019, per effetto dei maggiori ricavi e del focus sul contenimento dei costi operativi. Il margine sui ricavi si attesta al 61,1% (59,4% nei primi sei ... Leggi su quifinanza

