Raggi: ‘condominio’ senza dimora è progetto concreto riscattato (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “Un progetto concreto di riscatto. A Roma nascera’ il ‘condominio sociale’ per persone senza dimora. Sara’ in via dei Reti, nel cuore del quartiere San Lorenzo, in un edificio confiscato alla criminalita’ organizzata. Lavoriamo da tempo a questo progetto, con l’obiettivo di superare una logica assistenzialistica e accompagnare le persone verso una graduale riconquista dell’autonomia, sociale e lavorativa. Cosi’ abbiamo ristrutturato un piccolo palazzo confiscato alla criminalita’ organizzata, lo abbiamo arredato, creando spazi comuni e sei appartamenti che potranno ospitare fino a 14 persone, anche grazie a fondi europei. Tra pochi giorni entreranno i primi ospiti”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia ... Leggi su romadailynews

