Ragazza ventenne accusa Diakhate: “Mi ha tirato un cazzotto e mi ha rotto la mandibola” (Di giovedì 30 luglio 2020) Ha postato un video su Facebook denunciando di “essere stata aggredita da Abdou Diakhate, un ex giocatore della Fiorentina attualmente del Parma. Mi ha chiamato per parlare e io sono andata li’ per farlo. Mi ha tirato un cazzotto e mi ha rotto la mandibola nella parte destra e sinistra”. A subire l’aggressione una Ragazza ventenne di Firenze che ha deciso di rendere pubblica la vicenda “perchè io voglio giustizia”. Il legale della giovane, l’avvocato Francesco Di Luciano, fa sapere che è stata presentata una denuncia in procura e accertamenti sono in corso da parte della squadra mobile di Firenze per ricostruire l’episodio, accaduto nella notte tra il il 23 e il 24 luglio scorsi. Per la frattura della mandibola la ... Leggi su sportface

