“Questo lo uccido, quanto è vero Dio”, l’agente non si controlla. La perquisizione della polizia immortalata dalle telecamere (Di giovedì 30 luglio 2020) Non ci sono solo le percosse nel video che immortala l’operato di alcuni agenti che hanno perquisito la casa di Emanuele, 39enne romano trovato in possesso di stupefacente nei mesi del lockdown. Le telecamere hanno ripreso anche imprecazioni e dialoghi. A più riprese uno degli agenti si sfoga dicendo: “Io a questo lo uccido”, poi nel dialogo con il fermato. In un frangente si sente nitidamente che intende chiamare il suo avvocato. Peccato che nel verbale della perquisizione verrà scritto l’esatto opposto, ovvero che il fermato sceglie di non avvalersi dell’assistenza si un legale. La storia è raccontata sul Fatto Quotidiano di oggi. L'articolo “Questo lo uccido, quanto è vero Dio”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

