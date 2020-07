Quarta Repubblica: Gene Gnocchi nella squadra di Nicola Porro (Di giovedì 30 luglio 2020) Gene Gnocchi Lunedì Gnocchi. Quarta Repubblica, il talk show di Rete4 condotto da Nicola Porro, aggiungerà una portata al proprio menù: stando a quanto apprendiamo, nella nuova stagione – al via lunedì 31 agosto – il popolare programma d’attualità si avvarrà infatti di una inedita collaborazione con Gene Gnocchi. Il comico emiliano tornerà quindi su una rete Mediaset per rileggere a modo suo le principali notizie. Al momento, le modalità di intervento dell’umorista all’interno di Quarta Repubblica sarebbero ancora da definire. Probabilmente, Gnocchi non proporrà una vera e ... Leggi su davidemaggio

