QAnon, il cospirazionismo americano sta mettendo radici in Italia (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel rapporto di NewsGuard, i numeri della diffusione da questa parte dell’oceano del movimento nato nel 2017. Dai Rothschild ad Angela Merkel, da Giuseppe Conte ai Clinton, da Barack Obama a Bill Gates, secondo l’universo complottista sarebbero tutti parte di una macchinazione... Leggi su repubblica

repubblica : QAnon, il cospirazionismo americano sta mettendo radici in Italia - repubblica : QAnon, il cospirazionismo americano sta mettendo radici in Italia [di JAIME D'ALESSANDRO] [aggiornamento delle 08:0… - vincenzocarbo : QAnon, il cospirazionismo americano sta mettendo radici in Italia - lucy37059366 : RT @a_meluzzi: QAnon, il cospirazionismo americano sta mettendo radici in Italia - La Repubblica L’è lite Dem sorosiana incomincia ad avere… - roberto_ave : RT @a_meluzzi: QAnon, il cospirazionismo americano sta mettendo radici in Italia - La Repubblica L’è lite Dem sorosiana incomincia ad avere… -

Ultime Notizie dalla rete : QAnon cospirazionismo QAnon, il cospirazionismo americano sta mettendo radici in Italia la Repubblica QAnon, il cospirazionismo americano sta mettendo radici in Italia

STELLA Immanuel, la dottoressa americana che tanto piace a Donald Trump e a Madonna, è una eroina per il movimento di Q Anon. Il super cospirazionismo divenuto filosofia di vita si sta diffondendo in ...

Vigilare su Padre Livio e gli altri

Alla voce Radio Maria, Wikipedia premette una disambiguazione: “Se stai cercando l’emittente radiofonica cattolica polacca, vedi Radio Maryja”. In effetti, il rischio di confonderle c’è. Anni fa non e ...

STELLA Immanuel, la dottoressa americana che tanto piace a Donald Trump e a Madonna, è una eroina per il movimento di Q Anon. Il super cospirazionismo divenuto filosofia di vita si sta diffondendo in ...Alla voce Radio Maria, Wikipedia premette una disambiguazione: “Se stai cercando l’emittente radiofonica cattolica polacca, vedi Radio Maryja”. In effetti, il rischio di confonderle c’è. Anni fa non e ...