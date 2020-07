Puglia, doppia preferenza di genere: rinvio del decreto Il governo vuole evitare problemi di costituzionalità (Di giovedì 30 luglio 2020) Previsto per ieri sera, il decreto del governo non è arrivato. Il governo vuole evitare problemi di costituzionalità dell’atto con cui si defe sancire la doppia preferenza di genere alle elezioni regionali della Puglia. L'articolo Puglia, doppia preferenza di genere: rinvio del decreto <span class="subtitle">Il governo vuole evitare problemi di costituzionalità</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

ivanscalfarotto : Nonostante la farsesca seduta fiume in zona Cesarini, la #Puglia di @micheleemiliano, come previsto, non approva la… - ivanscalfarotto : Proprio nella giornata in cui il consiglio regionale della Puglia non approva la doppia preferenza di genere, a… - MatteoRichetti : In Puglia l’ennesima presa in giro ai cittadini. La Regione non approva la doppia preferenza di genere che esiste o… - ellabaffoni : RT @francofontana43: Puglia. L’opposizione di destra che sostiene il candidato Fitto affonda la doppia preferenza di genere. Emiliano, scon… - fabiovalenza : RT @GianricoCarof: Figurone del Consiglio Regionale Puglia che non riesce ad approvare la norma sulla doppia preferenza di genere. Naturalm… -