Puglia: Conte, ‘su parità genere aspettiamo ancora ma pronti a poteri sostitutivi’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Non possiamo accettare che la Regione Puglia non recepisca il principio fondamentale di parità tra uomo e donna per l’accesso alle cariche elettive. Lo Stato non può retrocedere sul punto. Prendiamo atto delle disponibilità di alcuni Gruppi regionali ad approvare urgentemente la norma. Attendiamo allora che si completi il processo nelle prossime ore. Il governo, forte anche dei pareri giuridici acquisiti, andrà sino in fondo. Siamo pronti ad esercitare i poteri sostitutivi affinché nella Regione Puglia, e in tutte le altre Regioni che ancora mancano all’appello, sia riconosciuto e applicato e concretamente principio di parità di genere”. Lo afferma il presidente del Consiglio, ... Leggi su calcioweb.eu

LaGazzettaWeb : Il monito di Conte: «Puglia adotti parità di genere o interverremo noi» - TV7Benevento : Puglia: Conte, 'su parità genere aspettiamo ancora ma pronti a poteri sostitutivi'... - Corriere : Elezioni Regionali, Conte contro la Puglia: «Non recepisce la parità di genere? Inaccet... - marco_bal99 : RT @ilmanifesto: BUIO FITTO A due mesi dal voto in Puglia salta la legge elettorale. L’opposizione di destra che sostiene il candidato gov… - forestale82 : RT @dukana2: In #Puglia si sono dimenticati parità di genere e deve intervenire #Conte per ristabilirla?si chiama figura di merda internazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia Conte Puglia: Conte, 'su parità genere aspettiamo ancora ma pronti a poteri sostitutivi' SassariNotizie.com Puglia: Conte, 'su parità genere aspettiamo ancora ma pronti a poteri sostitutivi'

(Adnkronos) - "Non possiamo accettare che la Regione Puglia non recepisca il principio fondamentale ... Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Coronavirus Puglia: 3 nuovi contagi nel Leccese su 2441 test, zero i morti. Medici italiani volano in aiuto dell'Albania

BARI - Ancora 3 casi di Coronavirus in Puglia: nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione ... di protezione civile europea ed è stata disposta dal premier Giuseppe Conte tramite la Farnesina a ...

(Adnkronos) - "Non possiamo accettare che la Regione Puglia non recepisca il principio fondamentale ... Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.BARI - Ancora 3 casi di Coronavirus in Puglia: nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione ... di protezione civile europea ed è stata disposta dal premier Giuseppe Conte tramite la Farnesina a ...