PSG, Verratti: «Non pensiamo all’Atalanta» (Di giovedì 30 luglio 2020) Verratti ha parlato alla vigilia della finale di Coppa di Lega contro il Lione: le dichiarazioni del centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa di Lega contro il Lione. ATALANTA – «Non pensiamo all’Atalanta, la partita più importante è quella di domani. Siamo felici di giocare contro il Lione, loro sono un’ottima squadra». MBAPPÈ – «Abbiamo pensato a lui quando abbiamo alzato il trofeo, ma gli infortuni fanno parte del giocatore. Ci mancherà? Un giocatore come lui mancherebbe a chiunque». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il PSG cerca il bottino pieno in patria: dopo aver fatto sue sia la Ligue 1 che la Coppa di Francia (battendo di misura il Saint-Etienne in finale), i parigini vogliono concedere il tris con la Coppa ...