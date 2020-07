PSG-Lione, Verratti: “Non pensiamo all’Atalanta. Pensiamo solo alla finale di domani” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il PSG è pronto per affrontare il Lione in finale della Coppa di Lega.Domani sera sul campo dello Stade de France andrà in scena la sfida tra il PSG e il Lione valida per la Coupe de la Ligue: il club parigino, dopo essersi assicurato la Ligue 1, avrà intenzione di conquistare il secondo titolo stagionale per poi concentrarsi alla Champions League e puntare addirittura a raggiungere il Triplete.Davanti alla squadra guidata da Neymar ci sarà l'Atalanta, che ha tutte le carte in regola per poter passare il turno e raggiungere la semifinale della competizione. Al PSG mancherà anche uno dei giocatori chiave e più importanti, ossia Kylian Mbappé, recentemente infortunatosi ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : PSG Lione PSG-Lione dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Garcia non pensa alla Juve: "Per la Champions c'è tempo, ora testa al Psg"

LIONE - Alla vigilia della finale di Coppa di Francia da disputare contro Neymar e compagni, il tecnico del Lione Rudi Garcia fissa le sue priorità. Non lasciano dubbi le parole in conferenza stampa d ...

Lione, Garcia snobba la Juve: "Per la Champions c'è tempo, testa al Psg"

LIONE - Prima il Psg e poi la Juventus nei pensieri del tecnico del Lione Rudi Garcia, alla vigilia della finale di Coppa di Francia da disputare contro Neymar e compagni, ancora orfani di Mbappé.

LIONE - Alla vigilia della finale di Coppa di Francia da disputare contro Neymar e compagni, il tecnico del Lione Rudi Garcia fissa le sue priorità. Non lasciano dubbi le parole in conferenza stampa d ...LIONE - Prima il Psg e poi la Juventus nei pensieri del tecnico del Lione Rudi Garcia, alla vigilia della finale di Coppa di Francia da disputare contro Neymar e compagni, ancora orfani di Mbappé.