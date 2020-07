PSG-Lione: attesi 5 mila spettatori allo Stade de France (Di giovedì 30 luglio 2020) Secondo quanto riportato da RMC Sport, per la finale di Coupe de la Ligue tra Paris Saint Germain e Lione, ci saranno 5 mila spettatori allo Stade de France. Saranno ovviamente divisi tra i diversi settori dello stadio per rispettare le norme di distanziamento previste dal Governo Francese. Foto: Beinsports L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

