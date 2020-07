PS5: Sony annuncia i TV BRAVIA con il logo 'Ready for PlayStation 5' (Di giovedì 30 luglio 2020) Anche se non si tratta di una serie di nuovi TV, Sony ha annunciato che sulla gamma di TV BRAVIA verrà apposto il logo "Ready for PlayStation 5", informando così i giocatori su quale display è ottimizzato per i giochi di nuova generazione. Alcuni dei primi televisori con il marchio "Ready for PlayStation 5" saranno i modelli XH90 4K HDR Full Array LED e ZH8 8K HDR Full Array LED. Il primo è in grado di eseguire risoluzioni fino a 4K a 120 fps con una latenza di input piuttosto bassa di 7,2 ms. Lo ZH8 è in grado di visualizzare immagini incredibilmente dettagliate con una risoluzione di 8K a 120 fps, ma Sony rileva che questa risoluzione differirà notevolmente a seconda del gioco in corso. Tale ... Leggi su eurogamer

