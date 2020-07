Prysmian: ricavi in calo primo semestre, utile -59% (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Il CdA di Prysmian ha approvato i risultati del primo semestre 2020. La società ha chiuso con ricavi pari a 4,98 miliardi di euro, in discesa dell’11,8%. L’utile netto si attesta a 78 milioni, in contrazione del 59%. In calo anche il risultato operativo, -48,35% a 173 milioni e il margine operativo lordo, -17,27% a 407 milioni. L’indebitamento finanziario netto migliora a 2,516 milioni di euro (2.819 milioni al 30 giugno del 2019) grazie alla forte capacita` di generazione di cassa: Free Cash Flow LTM a 519 milioni di euro in aumento rispetto a 433 milioni di euro al 31 dicembre 2019. “La sostanziale tenuta del business e l’ulteriore rafforzamento della solidita` patrimoniale, con debito in calo grazie ... Leggi su quifinanza

