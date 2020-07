Provincia, stanziati 150mila euro per messa in sicurezza delle strade (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato stamani un programma stralcio di lavori per la messa in sicurezza e per la prevenzione degli incendi delle fasce di rispetto delle strade Provinciali. Il programma, che rientra nell’ambito Piano Forestale territoriale 2018/2020 (annualità 2020) finanziato dalla Regione Campania, che si realizza grazie ad un accordo con gli Enti delegati, mobilita risorse per 150mila euro circa. I lavori saranno eseguiti in amministrazione diretta mediante l’impiego della manodopera idraulico-forestale in forza presso la Provincia. Le banchine laterali che saranno messe in ... Leggi su anteprima24

Genova. Sono 135 milioni gli investimenti a valere sul Fondo Strategico stanziati dalla giunta regionale, in accordo con Anci (Associazione nazionale comuni italiani), in cinque anni. Sono 8 milioni p ...

GENOVA - Sono 135 milioni gli investimenti stanziati con il Fondo Strategico dalla giunta regionale, in accordo con Anci, in cinque anni. Sono 8 milioni per la difesa del suolo, 27 per la riqualificaz ...

