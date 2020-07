Provincia di Latina, tamponi alla comunità Sikh di Bella Farnia: i risultati (Di giovedì 30 luglio 2020) Rassicurano i risultati dei test effettuati presso la comunità Sikh di Bella Farnia, in Provincia di Latina. A fronte dei 408 test sierologici eseguiti ieri, 12 sono risultati positivi per via della presenza di anticorpi e di questi solamente 1 è risultato positivo al tampone finale. Nelle attività di monitoraggio sono intervenuti attivamente il comune di Sabaudia, la Polizia Locale e la Protezione Civile. Leggi anche:Provincia di Latina, comunità Sikh sotto osservazione: effettuati 400 test Provincia di Latina, tamponi alla comunità Sikh di Bella Farnia: i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

