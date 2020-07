Protezione solare: come sceglierla in base alla texture, al fototipo ed alle proprie esigenze (Di giovedì 30 luglio 2020) Sfatiamo subito un mito: Protezione solare non significa non abbronzarsi, anzi. Sono finiti gli anni in cui le protezioni solari sbiancavano ed erano difficili da stendere, oggi esistono prodotti specifici, dei veri e propri trattamenti capaci di sublimare l’abbronzatura e mantenerla più a lungo. Utilizzare un solare con Protezione adeguata non significa solo abbronzarsi, significa farlo bene: non c’è il rischio di scottarsi, di vedere la pelle squamarsi dopo pochi giorni, niente macchie e l’abbronzatura ha il tempo di svilupparsi, durando così maggiormente nel tempo. Fonte: 123rf Non solo: i solari attualmente in commercio contengono tutta una serie di attivi ed ingredienti antiossidanti, idratanti e lenitivi, che combattono i radicali liberi e gli effetti nocivi dei raggi solari, ... Leggi su dilei

Almeno fino a sabato 1 agosto – informa Arpae – i valori di ozono rimarranno elevati con probabili superamenti, considerate le alte temperature e la radiazione solare che resterà ... afa e alle alte ...

“Per evitare traumi alla pelle, è importante usare una protezione solare adeguata scegliendo almeno per i primi due giorni una crema con fattore protettivo 50+ e poi a partire dal terzo giorno si può ...

