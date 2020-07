Pronostico di Bologna-Torino, 38a giornata di Serie A (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo il tour de force tra giugno e luglio la Serie A è finalmente giunta all’ultima giornata di questa travagliatissima stagione 2019/2020. Con le ultime posizioni da assegnare tra sabato e domenica si concluderà così il campionato, con la Juventus ancora campione d’Italia e con Spal, Brescia ed una tra Lecce e Genoa che retrocederanno in Serie B. Domenica sera al Dall’Ara di Bologna andrà in scena la sfida tra i padroni di casa allenati da Mihajlovic e il Torino di Moreno Longo, che nonostante molte, e troppe, difficoltà è riuscito a salvarsi con qualche giornata di anticipo. Le due squadre non hanno più particolari obiettivi e dunque la sfida si prospetta sicuramente come divertente e piena di occasioni da gol. Di ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : Pronostico di Bologna-Torino, 38a giornata di Serie A - PeriodicoDaily Sport #bolognatorino #seriea - sowmyasofia : Pronostico di Bologna-Torino, 38a giornata di Serie A - blab_live : #SerieA #FiorentinaBologna: divertimento assicurato senza pensieri? Probabili formazioni, pronostico e variazioni… - infoitsport : Fiorentina-Bologna, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - Deepnightpress : Fiorentina - Bologna Italy Serie A 29-07-20: pronostico e formazioni #FiorentinaBologna #bettingtips #bettingpicks… -