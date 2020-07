Produzione industriale in Lombardia: è peggiore della crisi del 2009 (Di giovedì 30 luglio 2020) Produzione industriale in netto calo in Lombardia nel 2020, ovviamente a causa dell'emergenza sanitaria da covid e del relativo lockdown. Il secondo trimestre 2020 registra un -12,7% rispetto al primo ... Leggi su milanotoday

Ultime Notizie dalla rete : Produzione industriale Produzione industriale in Lombardia: è peggiore della crisi del 2009 MilanoToday.it Storica ditta di pesce a Chioggia combatte per restare in piedi

È nel comparto alimentare la storica ditta Cam di Chioggia, che dal 1969 acquista, alleva, lavora e commercializza molluschi, crostacei e pesce rifornendo i principali mercati ittici d’Italia. Quello ...

Lo stile dell'auto elettrica polacca è italiano, della Torino Design

La possibile produzione è prevista per il 2023 Il marchio del'auto ... quello di “raggiungere un design moderno capace di interpretare gli attuali trend dell'industria globale dell'auto”. “Volevamo ...

