Processo a Salvini, il Senato vota. Risultato alle 18. Il leader leghista: «Io a testa alta» (Di giovedì 30 luglio 2020) Quando era ministro dell’Interno Salvini rifiutò di concedere lo sbarco alla nave spagnola con a bordo oltre 160 migranti. É accusato di «sequestro di persona» e «rifiuto di atti di ufficio» Leggi su corriere

Flusso inarrestabile di sbarchi, anche autonomi con pescherecci che diventano scafisti. A Lampedusa hotspot al collasso e turisti inferociti per il caos sulle partenze delle navi. La Ministra Lamorges ...Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervendo in Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sul caso Open Arms, ha affermato: «Noi non dobbiamo rispondere alla domanda s ...