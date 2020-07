Pro Patria, lo staff tecnico è quasi al completo (Di giovedì 30 luglio 2020) In attesa del raduno del 12 agosto che darà inizio alla preparazione precampionato allo stadio Carlo Speroni, la Pro Patria è vicina a completare lo staff tecnico di supporto a mister Ivan Javorcic. ... Leggi su ilgiorno

infoitsport : Dall'esordio con la Pro Patria al ritiro a 26 anni, la storia di Alessandro Spanò: 'Voglio studiare' - Novara_e_Varese : RT @varesenews: Alessandro Spanò dall’esordio con la Pro Patria al ritiro a 26 anni: “Voglio studiare” - PassioneMessina : ACR > Da Caneo, a Campilongo, a Capuano fino a... Novelli. Il tecnico di Salerno ha collezionato diversi esoneri ne… - varesenews : Alessandro Spanò dall’esordio con la Pro Patria al ritiro a 26 anni: “Voglio studiare” - Ros08328276 : @claudio_2022 Devono urgentemente chiedere le dimissioni della ministra no degli interni ma degli esterni. Pro immi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pro Patria

IL GIORNO

«Il mio destino è compiuto. Ora devo seguire ancora una volta il mio cuore. Ci sono altre parti dentro di me che sgomitano per avere spazio, ed è giunto il loro momento». Con queste parole il capitano ...Una madre badessa a processo per aver ospitato una migrante destinata all'espulsione: in Germania succede anche questo. La consacrata in questione è madre Mechtild Thürmer, mentre la scenografia di qu ...