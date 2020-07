“Prima la famiglia, poi i soldi”, lo squadrone di atleti che si sono fermati per paura del virus (Di giovedì 30 luglio 2020) “Prima la famiglia, poi i soldi”. E così il virus, la paura che il contagio arrivi fino alla propria famiglia, ha imposto una scelta, le priorità. C’è una lunga lista di atleti professionisti, soprattutto negli USA, che ha deciso di negarsi l’opportunità di tornare a lavorare, a gareggiare, a giocare. La riassume Marca. Il baseball, l’MLB, è ha dato fiducia alla gestione della pandemia del governo degli Stati Uniti, e gli è andata male. Quattro giorni dopo il riavvio del campionato, il calendario è saltato in aria dopo un’ondata di positivi nei Miami Marlins. I campionati più importanti, NBA, MLB, NFL e NHL contano uno squadrone di reprobi, professionisti che hanno scelto di fermarsi per ... Leggi su ilnapolista

