Previsioni Meteo: dopo l’ondata di caldo arrivano forti temporali. Il bollettino dell’Aeronautica Militare (Di giovedì 30 luglio 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a mercoledì 5 agosto 2020. Domani al Nord addensamenti compatti ad evoluzione diurna a ridosso delle aree alpine ed appenniniche con deboli rovesci e qualche temporale associato, limitati alle ore pomeridiane; cielo stellato dalla sera. Altrove cielo generalmente sereno al mattino e poi caratterizzato da estesa ma innocua copertura alta e sottile, in successivo dissolvimento serale. Centro e Sardegna: annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sulla dorsale appenninica con locali brevi rovesci attesi tra mattina e pomeriggio; bel tempo sulle altre zone seppur con velature di passaggio nel pomeriggio sulle relative zone di Toscana, Marche, Umbria ed Abruzzo. Sud e Sicilia: un po di nubi consistenti sui rilievi appenninici ... Leggi su meteoweb.eu

