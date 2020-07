Previsioni Meteo, conferme sul pesante maltempo di domenica 2 e lunedì 3 agosto [MAPPE e DETTAGLI] (Di giovedì 30 luglio 2020) Previsioni Meteo – Il quadro modellistico, oramai simulato da giorni un po’ da tutti i modelli matematici, continua a mostrare, con buona linearità, l’affondo instabile di un cavo nord-atlantico verso il nostro bacino ,con maggiore incisività, sui settori settentrionali. Dopo un promontorio anticiclonico infuocato nordafricano che persisterà sull’Italia fino a domenica anzi, al Centro Sud anche per tutta domenica, l’alta pressione, orienterà temporaneamente il suo asse verso ovest, quindi verso l’Atlantico e l’Europa occidentale, costretta a questa manovra dall’avanzare repentino di un nucleo di aria molto instabile proveniente dal Mare del Nord e diretto verso le nostre regioni settentrionali, ... Leggi su meteoweb.eu

Diramato come di consueto il bollettino di vigilanza meteo di Arpal. Queste le previsioni per i prossimi giorni. Oggi, giovedì 30 luglio, il transito di un nucleo di aria fredda in quota determina un

Un arco temporale di 2 settimane, si sa, è decisamente ampio e le proiezioni meteo climatiche possono subire facilmente stravolgimenti. Fino a qualche giorno fa i modelli matematici di previsione

