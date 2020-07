Presentati i candidati veneziani de 'Il Veneto che vogliamo', a sostegno di Lorenzoni presidente (Di giovedì 30 luglio 2020) Veneto, partita la corsa alle elezioni regionali: ecco chi sono i cinque sfidanti di Luca Zaia 16 July 2020 Margherita Brondino da Cavallino Treporti, Gabriele Scaramuzza da Venezia, Elisa Fabian da ... Leggi su veneziatoday

TV7Benevento : Regionali. Presentati i candidati Abbate e Razzano di ' Noi Campani '. VIDEO... - Notiziedi_it : Regionali Campania, presentati i candidati della lista Terra - rep_napoli : Regionali Campania, presentati i candidati della lista Terra [aggiornamento delle 18:12] - AnsaMarche : Regionali: Verdi, Petrini e Rubegni candidati Ancona. Presentati ad Ancona, 30enne imprenditrice e ad Anconambiente - Morenozagor : @IlMagodiIos @Quirinale @GiuseppeConteIT @roccocasalino Comandano due che non si sono mai presentati candidati. -

Ultime Notizie dalla rete : Presentati candidati

TV Sette Benevento

Il Sindaco Roberto Gambino e il Segretario Generale Raimondo Liotta presentano i 58 bandi di concorso per il ... Sarà prevista una prova preselettiva in caso di elevato numero di candidati. Per la ...In occasione della consegna ufficiale del dossier di candidatura prende il via il 25 luglio Rigenerare umanità la rassegna che Volterra 2022 organizza per presentare ... Comitato Volterra 2022 – Città ...