“Preoccupante interazione fra pandemia e malattie non trasmissibili”: focus su COVID-19 e cancro (Di giovedì 30 luglio 2020) Dal 20 al 22 luglio si è svolto, in forma virtuale, il congresso dell’American Association for Cancer Research (AACR) su “COVID-19 e cancro”. La seconda giornata del Virtual Meeting AACR è stata aperta dall’importante intervento di Solange Peters, Presidente della Società Europea di Oncologia Medica (European Society of Medical Oncology – ESMO) e oncologa del Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) di Losanna (Svizzera), che ha approfondito la “preoccupante interazione fra il COVID-19 e le malattie non trasmissibili”. “Molte malattie non trasmissibili – ha sottolineato Solange Peters -, comprese le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e il cancro, ... Leggi su meteoweb.eu

