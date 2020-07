Premier League, salta la trattativa che avrebbe potuto arricchire il Newcastle: “Troppe incertezze” (Di giovedì 30 luglio 2020) Era vicinissima, poteva far diventare il Newcastle una delle nuove potenze europee. Invece non andrà così, infatti la trattativa che avrebbe arricchito gli inglesi è destinata a rimanere un sogno irrealizzato.LA trattativacaption id="attachment 916875" align="alignnone" width="1024" Newcastle UPON TYNE, ENGLAND - JANUARY 18: Isaac Hayden of Newcastle United celebrates scoring the opening goal during the Premier League match between Newcastle United and Chelsea FC at St. James Park on January 18, 2020 in Newcastle upon Tyne, United Kingdom. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)/captionIl consorzio di investitori sostenuto dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita si è ritirato dalla ... Leggi su itasportpress

