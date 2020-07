Prato, operatrice del 118 azzannata dai cani dell’uomo che stava soccorrendo (Di giovedì 30 luglio 2020) Prato, dottoressa del 118 azzannata dai cani Una dottoressa del 118 è stata azzannata dai cani dell’uomo che stava soccorrendo. La vicenda è avvenuta ieri, mercoledì 29 luglio, a Prato. La donna stava raggiungendo l’uomo che era caduto nel torrente Bardena in secca quando i due animali hanno attaccato la soccorritrice per proteggere il padrone. La dottoressa è stata portata d’urgenza in ospedale in codice rosso per i morsi di uno dei cani. Leggi anche: Pordenone, anziano ucciso da due cani da difesa di una parente Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Prato operatrice Siracusa, l'appello della presidente dell'Amp Plemmirio Patrizia Maiorca: "importante riconoscere i nidi delle tartarughe marine" Siracusa News Un altro positivo di ritorno Ricoverato dopo viaggio

C’è un altro contagio da rientro. Si tratta di un albanese di 57 anni, residente a Prato. L’uomo è tornato in Italia con un volo, atterrato all’aeroporto di Firenze. Poi i sintomi chiari dell’infezion ...

Anche le spiagge camarinesi hanno un nido di tartarughe

Santa Croce Camerina - 57 uova deposte. E' l'estate all’insegna delle tartarughe Caretta caretta che hanno preso d’assalto moltissime spiagge Italiane, ma soprattutto della Sicilia sud orientale, dove ...

C’è un altro contagio da rientro. Si tratta di un albanese di 57 anni, residente a Prato. L’uomo è tornato in Italia con un volo, atterrato all’aeroporto di Firenze. Poi i sintomi chiari dell’infezion ...Santa Croce Camerina - 57 uova deposte. E' l'estate all’insegna delle tartarughe Caretta caretta che hanno preso d’assalto moltissime spiagge Italiane, ma soprattutto della Sicilia sud orientale, dove ...