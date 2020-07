"Potete anche eliminarlo". Gaffe in diretta, Pierluigi Diaco sbrocca contro la regia: parole pesantissime (Di giovedì 30 luglio 2020) Ancora un gesto di stizza dell'incontenibile Pierluigi Diaco, il tutto nella puntata di Io e Te in onda su Rai 1. Nel bel mezzo della messa in onda, ecco l'imprevisto: nel corso dell'apertura il conduttore mostrava le lettere ricevute dai telespettatori e avrebbe voluto farne aprire una a Katia Ricciarelli, per poi leggerne insieme il contenuto. Peccato che il sottofondo musicale che accompagnava l'inizio di trasmissione, che solitamente sfuma quando Diaco inizia a parlare, non abbia sfumato affatto. E il conduttore lo fa notare: "Questo tappeto musicale che va avanti all'infinito...", afferma sarcastico. Peccato che neppure a quel punto la musica venga abbassata. Così, esplode la stizza di Diaco: "In regia audio... Potete anche eliminarlo il ... Leggi su liberoquotidiano

