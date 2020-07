Possibili problemi per Salvini: aperta istruttoria contro di lui per mancato uso mascherina (Di giovedì 30 luglio 2020) Potrebbero arrivare nuovi problemi, nel corso dei prossimi giorni, per Matteo Salvini. Il Segretario della Lega, infatti, alcuni giorni fa ha deciso chiaramente di non indossare la mascherina in Senato, nonostante gli fosse stata fornita da una persona che lavora a Palazzo Madama in occasione del famoso convegno che si è tenuto proprio lì tra quelli che sono stati poi definiti “negazionisti del Covid“. Da alcune settimane a questa parte, infatti, l’ex Ministro dell’Interno segue questa linea dando manforte a chi minimizza gli effetti del Coronavirus, ma evidentemente per lui potrebbero esserci delle conseguenze in tal senso. istruttoria contro Salvini per mancato utilizzo della mascherina in Senato Le voci delle ... Leggi su bufale

