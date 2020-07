Pontecagnano Faiano: dodici nuovi occupati con il Piano Lavoro (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – “Il Piano per il Lavoro della Regione Campania è un’operazione storica, straordinaria dal punto di vista sociale, formativo ed occupazionale. Poter accogliere nel nostro Comune, oggi, dodici nuove unità ma soprattutto dodici persone portatrici di esperienze, progettualità, talenti e storie, è un’opportunità unica, che dobbiamo cogliere con entusiasmo e con grande senso di responsabilità. Il nostro ente soffriva una decisiva carenza di risorse; finalmente possiamo superare questa insufficienza con figure nuove, giovani e sicuramente propositive e collaborative. A ciascuna di loro rivolgo l’augurio di maturare un’esperienza decisiva dal punto di vista ... Leggi su anteprima24

